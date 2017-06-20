В Днепре напали на полицейского и выстрелили ему в лицо

В Днепре при исполнении служебных обязанностей на оперуполномоченного криминальной полиции Амур-Нижнеднепровского отделения полиции напали во время исполнения служебных обязанностей, избили и выстрелили в лицо из пистолета травматического действия. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Нападавших практически сразу же задержали и доставили в отделение полиции. Они задержаны в порядке ст. 208 УПКУ. Пистолет для отстрела резиновых пуль изъяли. Все обстоятельства происшествия выясняет прокуратура и следствие.

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"Нападающим на полицейских грозит наказание по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа). Мужчинам грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок", - добавили в ведомстве. На данный момент жизни полицейского ничего не угрожает.

Ранее в результате атаки в центре Иерусалима погибла 23-летняя сотрудница полиции.