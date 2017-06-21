На границе с Румынией пограничники задержали трех индийцев без документов
Граждане Индии пытались незаконно попасть в Евросоюз.
В Черновицкой области пограничники задержали трех граждан Индии, которые пытались незаконно без документов попасть в Евросоюз.
Как сообщили в пресс-службе Черновицкого пограничного отряда, группу иностранцев задержали вчера вечером вблизи украинско-румынской границы сотрудники отдела «Порубное».
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Граждане Индии пытались незаконным путем попасть в страны ЕС в обход пункта пропуска. Мужчины (в возрасте 27-28 лет) не имели при себе никаких документов, удостоверяющих их личность.
На окраине населенного пункта Тереблече Глыбоцкого района, примерно в 800 метрах от государственной границы, иностранцев обнаружил участковый инспектор пограничной службы, который вызвал группу реагирования для их задержания. В дальнейшем, граждане Индии были доставлены в пограничное подразделение для проведения фильтрационных мероприятий.
В настоящее время продолжаются мероприятия по выявлению всех обстоятельств правонарушения. Дальнейшую судьбу иностранных граждан определит суд.