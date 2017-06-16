В Польше задержали украинку, которая пыталась провести в чемодане 8-летнего сына

Польские таможенники в поезде Киев-Перемышль обнаружили женщину, которая пыталась провезти в Польшу 8-летнего сына без биометрического паспорта, поместив его в чемодане. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Инцидент произошел в полдень в четверг, 15 июня, во время осуществления контроля в поезде Киев-Перемышль на польско-украинском пункте пересечения границы в Медыке.

Как рассказала представительница польской таможни в Жешуве Эдита Хабовская, внимание таможенников привлекло нервное поведение 50-летней женщины. Один из чемоданов находился возле нее, а не в багажном отделении, как у остальных пассажиров.

Женщина не хотела предоставить чемодан для контроля, открыв застежку на несколько сантиметров. Таможенники обнаружили, что в чемодане под одеждой находится 8-летний мальчик, после чего вызвали скорую учитывая состояние ребенка.

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Отмечается, что женщина несколькими днями ранее пыталась пересечь польскую границу с ребенком, однако получила отказ во въезде из-за отсутствия у мальчика биометрического паспорта.

Таможенники передали женщину с сыном пограничникам, которые предъявили ей обвинение в содействии незаконному пересечению границы и оштрафовали на 200 злотых. После этого женщину с ребенком выдворили в Украину.