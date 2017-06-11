Полиция открыла дело по факту летального падения планера на Ривненщине

Полиция открыла уголовное производство по факту падения планера в Ривненской области 10 июня, в результате которого погибли два человека.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Ривненской области, производство открыто по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, которые повлекли гибель людей).

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Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Погибшими являются 50-летний пилот и 25-летняя пассажирка. Планер упал во время ознакомительного полета в Гощанском районе.

Тела погибших доставили для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая определит окончательную причину смерти.