Во Львовской области неизвестные взорвали банкомат и похитили 187 тысяч гривень

В районном центре Буск Львовской области неизвестные взорвали банкомат и похитили 187 тысяч гривень.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции области Светлана Добровольская.

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По ее словам, в 03.20 на первом этаже центральной районной больницы города неизвестные взорвали банкомат и забрали оттуда кассету, в которой было 187 тысяч гривен. Злоумышленники скрылись с места происшествия.

Никто из работников и пациентов больницы не пострадал. Сумма убытков от повреждения банкомата устанавливается.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем взрыва, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 185 (кража, сопряженная с проникновением в помещение, причинившая значительный ущерб потерпевшему) Уголовного кодекса Украины.