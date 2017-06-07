На Днепропетровщине депутат подстрелил 60-летнюю работницу службы газа

Депутат Каменского городского совета Дмитрий Пучкин 2 июня сделал серию выстрелов по работникам аварийно-диспетчерской службы во время того, как специалисты проводили плановые работы для восстановления пуска газа в населенный пункт.

Как сообщает пресс-служба "Днепропетровскгаза", в результате обстрела была ранена 60-летняя работница этой службы, которую госпитализировали в городскую больницу. По факту нанесения телесных повреждений правоохранительные органы открыли уголовное производство.

По информации пресс-службы, накануне инцидента в селе Куриловка Петриковского района Днепропетровской области из-за аварийно-восстановительных работ на газопроводе высокого давления было временно прекращено газоснабжение до 56 домовладений дачного общества "Верхний Прогресс". Для возобновления подачи газа, после завершения ремонтных работ, согласно Правилам безопасности систем газоснабжения, представители газовой компании должны были проверить систему на герметичность и отсутствие утечек газа, которые могли стать причиной взрыва.

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«Чтобы осуществить диагностику газового оборудования они были вынуждены попасть во двор каждого домовладения. Однако, когда специалисты подошли к ул. Успенской и непосредственно в двор депутата Каменского горсовета Дмитрия Пучкина, на просьбу предоставить доступ к регулятору давления для проведения осмотра, получили резкий отказ и угрозы. Понимая, что назревает конфликт, пострадавшая женщина попросила аварийную бригаду отойти и отогнать спецтехнику на безопасное расстояние. Это возмутило депутата, который выхватил огнестрельное оружие (пистолет под патроны Флобера) и открыл огонь по работникам горгаза», – говорится в сообщении.

По словам очевидца происшествия - мастера аварийно-диспетчерской группы Антона Харченко, - прозвучало четыре выстрела в сторону, где находилась группа специалистов аварийной службы и автомобильный транспорт. После замечания пострадавшей о незаконности таких действий, депутат попал в ногу женщины. Она была госпитализирована в городскую больницу скорой медицинской помощи №8. Однако, из-за сложности ранения, врачам сразу не удалось выполнить оперативное вмешательство. Сейчас женщина прооперирована, находится в стационаре и нуждается в длительной реабилитации. «Тем временем, на период вынужденного лечения, дома у пострадавшей без присмотра осталась 88-летняя мать, которая имеет проблемы с сердцем», – отметили в службе.

«Сам Дмитрий Пучкин сразу после обстрелов аварийной службы и ранения женщины поехал на открытие детского праздника в городе Каменское. На это время пострадавшая не получила от депутата, ни предложений помощи в лечении, ни извинений. По факту нанесения телесных повреждений правоохранительными органами открыто уголовное производство. Однако их степень тяжести и мера наказания будут определены после судмедэкспертизы, которую проведет полиция», – добавили в пресс-службе.