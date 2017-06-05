Под Киевом на Одесской трассе произошел конфликт со стрельбой: есть раненый

На трассе Киев-Одесса произошла стрельба, полиция открыла уголовное производство.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, конфликт произошел вблизи города Васильков.

Водитель автомобиля не предоставил преимущество в движении водителю другой машины. Каждый из участников инцидента пытался доказать собственную правоту. Один из водителей применил, по его словам, в целях самообороны, устройство для отстрела резиновыми пулями. В результате чего один из пассажиров другого автомобиля получил ранение в руку.

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В настоящее время автомобили перевезли на штрафплощадку.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Раненному мужчине дано направление на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных телесных повреждений.

В ходе досудебного расследования работники полиции установят все обстоятельства и причины конфликта.