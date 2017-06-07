В Житомирской области перевернулся микроавтобус, пострадали три человека

В Житомирской области перевернулся микроавтобус с пассажирами.

Об этом сообщила руководитель отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.

По ее словам, дорожно-транспортное происшествие произошло 6 июня около 17.30 вблизи села Мелени Коростенского района.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Коростенского отдела полиции.

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По предварительной информации, водитель микроавтобуса Renault Trafic, 44-летний житель Миланского района Житомирщины, двигаясь в направлении поселка Чоповичи, не выбрал безопасную скорость движения и съехал в кювет, где микроавтобус перевернулся.

В результате аварии травмы получили водитель и его пассажиры: 24-летний житель Житомира и 23-летняя жительница Миланского района. Они были госпитализированы в медицинские учреждения Коростеня и Миланского района. Характер травм пострадавших устанавливается.

В рамках начатого досудебного расследования полиция выясняет все причины и обстоятельства, которые привели к аварии.

Как сообщал УНИАН, в Житомире спасатели вытащили из воды мужчину, который вылетел на скутере с дамбы.