В Житомире спасатели вытащили из воды мужчину, который вылетел на скутере с дамбы

В Житомире спасатели вытащили мужчину, который вылетел на скутере с плотины и оказался в воде.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы ГСЧС в Житомирской области Ирина Романюк.

По ее словам, 4 июня около 15:30 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на реке Тетерев в воде находится человек без сознания. О происшествии сообщили житомиряне, которые проживают возле местной дамбы.

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Спасатели оперативно прибыли к месту вызова, на надувной лодке добрались до пострадавшего и доставили его на берег. После чего спасенного госпитализировали каретой скорой медицинской помощи в больницу.

Как выяснилось, мужчина катался на водном скутере. Через некоторое время на большой скорости, не справляясь с управлением, слетел с дамбы на мель. Окончательные обстоятельства устанавливают специалисты.