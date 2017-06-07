На Львовщине во время движения загорелся автомобиль с военными

Во Львовской области во время движения по автодороге «Киев - Чоп» загорелся автомобиль УАЗ, которым перевозили военнослужащих из Львова на Ривненский военный полигон.

Как сообщили в Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины, событие произошло 6 июня в Бродовском районе. Во время движения автомобиля УАЗ, принадлежащего одной из воинских частей Львовщины, в нем загорелся двигатель. Военнослужащие потушили огонь, несколько из них получили незначительные ожоги и телесные повреждения.

В медиа-центре сообщили, что угрозы жизни военнослужащих нет, причины возгорания в моторном отсеке автомобиля устанавливаются.

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Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления ГСЧС во Львовской области, 6 июня в 15:36 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре вблизи города Броды в автомобиле УАЗ-452. В результате пожара получил ожоги руки и предплечья 48-летний водитель автомобиля.

Пожар ликвидировали до прибытия пожарно-спасательного подразделения. Огнем уничтожены отсек, частично салон автомобиля.

Как сообщал УНИАН, ранее в Николаеве загорелось судно ВМС Украины.