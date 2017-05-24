В Николаеве загорелось судно ВМС Украины (фото, видео)
11:38, 24 мая 2017Происшествия
2697
Корабль загорелся при выполнении огневых работ.
В Николаеве горит водолазное судно "Нетешин" / фото nikvesti.com
Сегодня в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе загорелось морское водолазное судно U700 "Нетешин" Военно-Морских Сил Украины.
Читайте такжеВ Одесский порт прибыло первое в этом сезоне круизное судно
Об этом сообщил источник из числа сотрудников судостроительного предприятия, передают НикВести.
"В данный момент 5 экипажей спасателей тушат пожар", - сообщил источник.
Корабль загорелся при выполнении огневых работ - замене металла с использованием открытого огня.
Как сообщал УНИАН, фрегат Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины "Гетман Сагайдачный" сломался вскоре после ремонта, военная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании штрафа с подрядчика.
Пять спасательных экипажей ликвидировали масштабный пожар в Николаевских доках
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter