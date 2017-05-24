В Николаеве загорелось судно ВМС Украины (фото, видео)

Сегодня в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе загорелось морское водолазное судно U700 "Нетешин" Военно-Морских Сил Украины.

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Об этом сообщил источник из числа сотрудников судостроительного предприятия, передают НикВести.

"В данный момент 5 экипажей спасателей тушат пожар", - сообщил источник.

Корабль загорелся при выполнении огневых работ - замене металла с использованием открытого огня.

Как сообщал УНИАН, фрегат Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины "Гетман Сагайдачный" сломался вскоре после ремонта, военная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании штрафа с подрядчика.