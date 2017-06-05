На Тернопольщине обрушился балкон жилого дома, есть пострадавшие

15:40, 05 июня 2017
Происшествия
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В момент обрушения на балконе находились четыре человека, двое из которых выпали.

Прибыв на место, спасатели увидели огромную бетонную плиту, которая повисла на высоте 10 метров / ГосЧС

В городе Бережаны Тернопольской области в старинном двухэтажном доме обрушился межэтажный балкон, в результате чего двое людей травмированы. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. 

Инцидент произошел на ул. Академическая. В момент обрушения на балконе находились четыре человека, двое из которых выпали из конструкции. Они с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу. 

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"Прибыв на место, спасатели увидели огромную бетонную плиту, что повисла на высоте 10 метров, в случае падения которой существовала реальная угроза разрушения дома и инженерных коммуникаций. Используя стационарную лебедку автомобиля ЗИЛ-131 и металлические тросы они зафиксировали обвалившиеся конструкции", - говорится в сообщении.

На Тернопольщине обвалился балкон / ГосЧС

В итоге, спасателям удалось аккуратно спустить бетонную платформу на землю. Сообщается, что всего к работам были привлечены 10 спасателей и 2 единицы техники.

Как сообщал УНИАН, 4 июня около 23.00 на проспекте Мазепы, 5 в Вышгороде произошел мощный взрыв в жилом доме.

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Теги: #обрушился балкон#авария на Тернопольщине