Под Киевом в жилом доме прогремел мощный взрыв, есть жертвы (фото)

4 июня около 23.00 на проспекте Мазепы, 5 в Вышгороде произошел мощный взрыв в жилом доме, сообщает vyshgorod.city.

"Взрыв произошел по неизвестным причинам на 4-м этаже, 5-ти этажного дома. Стекла и окна повылетали. На месте происшествия работают пожарная, газовая, медицинская служба и полиция", - говорится в сообщении.

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Одного человека забрала скорая помощь, точное количество жертв неизвестно.

Руководитель dtp.ua Влад Антонов на странице в Facebook сообщил об одном погибшем.

"Жуткий ночной ужас под Киевом в Вышгороде: взрыв в квартире. Предварительно, один погиб, двое в реанимации", - написал он.

Как сообщает «112 Украина», среди пострадавших - мужчина и женщина, которые находились в квартире. Мужчина погиб, а женщину госпитализировали. Жителей дома не эвакуировали.

Причины и последствия взрыва выясняются.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на СТО взорвался баллон с жидким газом: четверо пострадавших.