Опубликованы фото пожара в дизельном поезде на Винниччине

Утром в понедельник, 5 июня, в дизельном поезде № 6336 сообщением Могилев-Подольский - Жмеринка возле станции Мытков в Барском районе Винницкой области произошел пожар. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре в службу спасения "101" поступило в 06:10.

В поезде находилось 130 пассажиров, которые на момент прибытия подразделения были эвакуированы из поезда. Угрозы жизни пассажиров нет.

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Пожар локализован в 6:44, ликвидирован в 6:54. К ликвидации пожара было привлечено 4 единицы техники и 14 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается.