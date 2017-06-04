Покушение на Осмаева и Окуеву: правоохранители выясняют происхождение украинского паспорта у киллера

Правоохранители выясняют происхождение паспорта гражданина Украины у лица, совершившего покушение на супружескую пару добровольцев Адама Осмаева и Амину Акуеву.

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Об этом пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила в эфире телеканала "112 Украина".

"В настоящее время процесс идентификации этого лица продолжается. Устанавливаются обстоятельства, при которых он получил паспорт гражданина Украины", - сказала Максимец.

Также она добавила, что состояние здоровья нападавшего пока не позволяет проводить с ним следственные действия.

Как сообщал УНИАН, 1 июня в Киеве было совершено нападение на супружескую пару добровольцев Осмаева и Окуеву. По данным полиции, мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече.

«Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка», - сообщили правоохранители.

Осмаева и киллера с огнестрельными ранениями госпитализировали.

Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко назвал нападавшего «агентом российских спецслужб». По данным Геращенко, человек был легализован и легендирован в Украине в феврале 2016 года, под именем Дакара Александра Венусовича.

3 июня Максимец сообщила, что 58-летнему нападавшему объявлено о подозрении. Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.