Киллеру, который пытался убить Осмаева, объявлено о подозрении

Злоумышленнику, который совершил покушение на убийство экс-руководителя миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жены Амины Окуевой, объявлено о подозрении.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, сегодня, 3 июня, по согласованию с прокуратурой следователем полиции сообщено о подозрении 58-летнему мужчине, который совершил нападение на супругов.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Максимец добавила, что подозреваемый находится в одной из столичных больниц под усиленной охраной.

Досудебное расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 1 июня в Киеве было совершено нападение на супругов добровольцев Адама Осмаева и Амину Окуеву. По данным полиции, мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече. "Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка", - сообщили правоохранители.

Осмаева и нападавшего с огнестрельными ранениями госпитализировали.

Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко назвал нападавшего "агентом российских спецслужб". "Агент российских спецслужб, остановленный Аминой Окуевой, был легализован и легендирован в Украине в феврале 2016 года под именем Дакара Александра Венусовича", - написал депутат в Facebook.