В Киеве на Харьковском шоссе произошла стрельба: ранен мужчина (фото)

На Харьковском шоссе в Киеве неизвестный ранил из огнестрельного оружия мужчину. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Киева, правоохранители получили сообщение о том, что на Харьковском шоссе слышали выстрелы.

Читайте такжеПокушение на Осмаева в Киеве совершил личный киллер Кадырова - СМИ (фото)На место выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Во время осмотра правоохранители изъяли стреляные гильзы, общаются со свидетелями и очевидцами.

Предварительно установлено, что злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону потерпевшего, забрал его барсетку и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента. Решается вопрос об открытии уголовного производства.