На предприятии в Винницкой области 20 мужчин в балаклавах устроили стрельбу: один человек ранен

В среду, 31 мая, в с. Метановка Теплицкого района около 20 вооруженных мужчин в балаклавах ворвались на территорию зернотока и начали стрельбу, в результате чего один человек получил ранения брюшной полости и госпитализирована в больницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Предварительно, конфликт возник между фермером-арендатором земельных паев и неизвестными неместными лицами, совершившими силовые действия.

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Полиция блокировала место конфликта и прекратила противоправные действия. В результате переговоров часть людей в балаклавах сложила оружие, с остальными ведутся переговоры. Ситуация контролируется. На месте работает следственно-оперативная группа, группа реагирования патрульной полиции и спецподразделения.

В ходе досудебного расследования действиям всех участников конфликта будет дана правовая оценка.

Как сообщал УНИАН, во Львове полиция задержала пьяного водителя, стрелявшего по машинам.