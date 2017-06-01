Полиция рассматривает патриотическую позицию Осмаева и Окуевой как основную версию покушения на них

Правоохранители рассматривают как основную версию совершения покушения на экс-руководителя миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, экс-бойца полка «Киев» Амина Окуеву, патриотическую позицию супругов.

Об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киева.

Правоохранители отмечают, что по факту покушения на убийство двух и более лиц начато уголовное производство по ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеВ Киеве на Подоле стреляли в россиянина, обвиняемого в покушении на Путина – СМИ

Как сообщал УНИАН, 1 июня в 16.49 в Киеве на улице Кирилловской произошла перестрелка. Пострадавшим в результате стрельбы оказался россиянин Адам Осмаев, которого обвиняли в покушении на президента РФ Владимира Путина.

Предварительно установлено, что мужчина, который назвался иностранным журналистом, заблаговременно договорился с супругами о встрече. Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет Глок и выстрелил в грудь Адаму Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка.