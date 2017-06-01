В Нежине полиция изъяла оружие и 15 кг марихуаны

В городе Нежин полиция сегодня во время двух санкционированных обысков изъяла оружие и 15 кг марихуаны.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций главного управления Нацполиции в области.

Согласно сообщению, во время проведения санкционированного обыска в доме одного из местных жителей был изъят бидон, ведро и полиэтиленовые пакеты, наполненные высушенной измельченной коноплей. Общая масса изъятого составляет около 15 кг, что по ценам черного рынка стоит около 150 тыс. грн. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом.

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Во время обыска у другого местного жителя полицейские обнаружили оружие и боеприпасы: нарезную винтовку Мосина, обрез такой же винтовки, свыше полторы сотни патронов калибра 7,62 мм к автомату и снайперской винтовке, а также разнообразные запчасти для винтовок и ручные дымовые гранаты. Одну часть «добра» мужчина хранил у себя под кроватью, другую – в бытовой комнате.

Эти обыски полицейские провели врамках уголовных производств, открытых по статьям 263 (незаконное обращение с оружием) и 309 (незаконное производство, изготовление, хранение наркотических средств) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.