Полиция открыла дело из-за избиения таксистами охранника Яроша

Полиция Каменского открыла уголовное производство по факту избиения охранника народного депутата Украины Дмитрия Яроша во время инцидента с таксистами.

Об этом Радио Свобода 30 мая сообщили в Каменском отделе полиции.

По данным полиции, производство открыли, согласно постановлению суда, по признакам уголовного правонарушения по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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На прошлой неделе Заводской районный суд Каменского удовлетворил заявление адвоката охранника народного депутата Украины Дмитрия Яроша относительно открытия уголовного производства по факту избиения его подзащитного.

Адвокат охранника Яроша Сергей Погосян настаивает на том, что его подзащитный Михаил Навроцкий в ходе инцидента был избит группой таксистов и применил огнестрельное оружие как самооборону. Сейчас Навроцкий находится на лечении в областной клинической больнице, в него, в частности, диагностировали перелом костей черепа, ребер и пальцев рук.

Как сообщал УНИАН ранее, охраннику народного депутата Украины Дмитрия Яроша, который подозревается в огнестрельном ранении таксиста, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права освобождения под залог.

14 мая в Каменском Днепропетровской области произошел конфликт со стрельбой, один человек был ранен. По данным полиции, конфликт произошел после того, как водитель такси не ответил пассажирам украинском языке. Огнестрельного ранения потерпел коллега таксиста, который спешил ему на помощь.