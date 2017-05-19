Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие (фото, видео)

В Киеве на ул. Сапёрно-Слободской произошло масштабное ДТП с участием 5-ти автомобилей. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

Со слов очевидцев, ДТП спровоцировал водитель автомобиля Mitsubishi, который направлялся в сторону Южного моста, но резко вспомнил что надо заехать в магазин "Леруа", и с крайней левой полосы повернул вправо, тем самым подрезав автомобиль Volkswagen Passat.

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"Произошло столкновение, и японца выкинуло на обочину, в это время сзади ехал водитель автомобиля ВАЗ, который совершил аварийное торможение и его кинуло в автомобиль Chevrolet и от удара отбросило в автомобиль Volkswagen Jetta", - сказано в сообщении.

В результате ДТП пострадало три человека, водитель и пассажир Passat и пассажир ВАЗа. Они были госпитализированы, на место выехала следственно-оперативная группа.

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