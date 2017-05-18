В Турции перевернулся автобус с украинскими туристами, пострадали 18 человек (видео)
Посольство, страховая компания и туроператор оказывают пострадавшим украинцам помощь.
В Турции перевернулся микроавтобус с украинскими туристами. Пострадавшие украинцы доставлены в больницу. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.
Посольство, страховая компания и туроператор оказывают пострадавшим украинцам помощь.
Как сообщает издание Hurriet Daily News, ДТП произошло на юго-западе Турции, между городами Мугла и Денизли.
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Отметим, ранее турецкие издания отмечали о перевороте автобуса с россиянами, однако представители Российского посольства в Турции опровергли эту информацию.
Издание Hurriyet отмечает, что двое из 18 раненых граждане Турции.
Напомним, ранее в ДТП в Киеве погибли три человека.