В Турции перевернулся автобус с украинскими туристами, пострадали 18 человек (видео)

В Турции перевернулся микроавтобус с украинскими туристами. Пострадавшие украинцы доставлены в больницу. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.

Посольство, страховая компания и туроператор оказывают пострадавшим украинцам помощь.

Как сообщает издание Hurriet Daily News, ДТП произошло на юго-западе Турции, между городами Мугла и Денизли.

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Отметим, ранее турецкие издания отмечали о перевороте автобуса с россиянами, однако представители Российского посольства в Турции опровергли эту информацию.

Издание Hurriyet отмечает, что двое из 18 раненых граждане Турции.

Напомним, ранее в ДТП в Киеве погибли три человека.