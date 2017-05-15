Стрельба в таксиста за отказ отвечать на "Слава Украине!": на Днепропетровщине задержали двух мужчин

В Каменском Днепропетровской области полицейские задержали двух мужчин, причастных к конфликту со стрельбой, в результате которого таксист получил ранение ноги.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в области, происшествие случилось днем 14 мая.

Установлено, что 29-летний водитель такси от кафе забрал трех пассажиров. Во время поездки один из пассажиров вступил в словесный конфликт с водителем. Когда они приехали во двор на ул. Медицинской, один из мужчин вышел из автомобиля, открыл водительскую дверь и стал наносить ему удары телескопической дубинкой по голове. Водитель вышел из автомобиля и пытался убежать. Нападавший побежал следом, вытащил пистолет и произвел один выстрел в сторону водителя, однако не попал. После этого злоумышленник вернулся к такси и стал бить по автомобилю телескопической дубинкой.

СМИ сообщали, что таксисту прострелили ноги за отказ ответить на приветствие "Слава Украине!".

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Тем временем на перекрестке улиц таксист увидел своего коллегу и обратился к нему за помощью. Через 2-3 минуты к ним на помощь приехали другие таксисты, которые пытались задержать дебоширов. Одному из них удалось убежать, а другой достал пистолет и сделал несколько выстрелов, попав в ногу 50-летнему водителю такси. Пострадавшего госпитализировали.

На месте происшествия таксисты задержали двух участников конфликта – 39-летнего и 40-летнего мужчин, которых удерживали до приезда полицейских.

Сведения о данном факте были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). 39-летний злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.