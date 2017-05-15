Стрельба в Каменском: полиция не нашла удостоверений "охраны Яроша", а таксиста сначала били палкой за русский язык

В Каменском Днепропетровской области, где произошла стычка со стрельбой с участием охранников нардепа Дмитрия Яроша, полиция задержала мужчину, который стрелял, а с места инцидента изъят пистолет «Макарова». Об этом рассказала спикер управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, передает «112».

По ее словам, конфликт между мужчинами возник после того, как один из пассажиров сделал замечание таксисту относительно того, что он разговаривает на русском. С места происшествия полицейские также изъяли три гильзы от пуль 9 мм и палку, которой избивали водителя такси.

«Было установлено, что водитель такси получил заказ на перевозку трех пассажиров. Подъехал к кафе – забрал троих мужчин. Во время езды у них возник конфликт. В результате конфликта, водитель остановил автомобиль. Пассажир начал наносить ему удары сначала палкой, после чего водителю удалось убежать из автомобиля и один из мужчин сделал несколько выстрелов в его сторону. На помощь водителю пришли таксисты. Они начали самостоятельно задерживать злоумышленников. Прозвучало еще несколько выстрелов. На данный момент у нас есть задержанный, тот, кто стрелял. С места происшествия изъяты пистолет "Макарова", - рассказала Старчевская.

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В то же время она заявила, что не имеет информации о том, что у нападавшего было изъято удостоверение охранника Дмитрия Яроша.

"У нападавшего был изъят паспорт, военный билет. Он участник боевых действий. Но о его принадлежности к какой-либо охранной структуре нам не известна. Также, нет информации, что он принимал участие в боевых действиях в АТО", - сказала Старчевская.

Как сообщал УНИАН ранее, охранник Яроша прострелил ноги таксисту за отказ ответить на приветствие "Слава Украине". Двух участников конфликта задержали на месте, одному удалось скрыться. Как говорят очевидцы, мужчины, которые напали на таксиста, вели себя возбужденно и кроме пистолета у них была телескопическая бита. По сообщениям СМИ, в таксиста стрелял охранник Яроша по имени Роман Малисевич.

Позже помощник народного депутата Дмитрия Яроша, врач-хирург скорой помощи Каменского Ростислав Винодел заявил, что информация о том, что член партии "Государственная инициатива Яроша" Роман Малисевич прострелил ногу таксисту в Каменском (бывший Днепродзержинск) за отказ ответить на приветствие "Слава Украине!", не соответствует действительности.