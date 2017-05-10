В Киеве спасатели ликвидировали пожар на продовольственном складе (фото)

На Дарнице ликвидирован пожар в складском здании.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве на своей странице в Facebook, 10 мая в 17:37 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре, который произошел на ул. Бориспольской, 1, в Дарницком районе города.

«За считанные минуты на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Выяснилось, что пожар возник в одноэтажном складском здании, где хранились продукты питания. Площадь пожара составила 300 кв. м. В 18:04 спасателям удалось локализовать пожар, а уже в 18:18 огонь ликвидировали», – говорится в сообщении.

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К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

На месте пожара работало 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 34 человека личного состава.

Причины возгорания устанавливаются.