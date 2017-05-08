В Киеве произошел пожар в хостеле (видео)

В Киеве загорелся хостел на улице Симона Петлюры. Работники хостела допускают, что пожар мог возникнуть из-за проблем с электросетью, сообщает "112 Украина".

Корреспондент сообщил, что в здании, где и произошло возгорание, расположены несколько заведений питания – на первом этаже, на втором этаже располагается хостел, на третьем - офисы.

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"Продолжается тушение пожара (по состоянию на 14:36), работают пожарные, чтобы ликвидировать его. Видим, что очень много дыма, пожар окончательно не потушен. Пожарные по лестнице лезут в пламя. Это здание вблизи вокзала. Здесь есть несколько заведений питания, на втором этаже располагается хостел, на третьем офисы. Загорелось в одном из офисных помещений. Работники предполагают, что это могла быть проблема с электросетью", - прокомментировал журналист.

Также отмечается, что людей из здания эвакуировали, пострадавших и погибших нет.