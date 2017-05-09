Полиция квалифицировала события возле офиса ОУН в Киеве как хулиганство

Пострадавших в результате событий возле офиса ОУН в Киеве нет. Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, передает 112 Украина.

По его словам, несколько человек были облиты краской, которую выбрасывали из окна офиса ОУН.

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Полиция квалифицировала происходящее возле офиса ОУН в Киеве как хулиганство и сейчас на месте проходят следственные действия.

Как сообщал УНИАН, в Киеве утром 9 мая на улице Мазепы, 6, в Печерском районе (неподалеку от станции метро "Арсенальная") у штаба организации украинских националистов ОУН Коханивского скопилось много полиции, она штурмом вошла в здание.

Сначала сотрудники полиции окружили здание, затем в их сторону полетели файера. Позже активисты из офиса ОУН Коханивского бросали яйца в правоохранителей, участников акции "Бессмертный полк" и журналистов.