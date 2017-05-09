Активисты бросают из офиса ОУН яйца, дымовые шашки и шарики с краской - пострадал полицейский (фото, видео)

11:37, 09 мая 2017
Общество
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Сотрудник полиции получил телесные повреждения.

Из офиса ОУН начали бросать дымовые шашки / npu.gov.ua

Активисты из офиса ОУН Коханивского бросают яйца в правоохранителей, участников акции и журналистов. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Кроме того, поступило сообщение врачей о том, что работник полиции получил телесные повреждения, когда активисты ОУН бросили дымовую шашку.

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Также из офиса ОУН начали бросать шарики с краской и дымовые шашки, а по колонне участников акции "Никто не забыт, ничто не забыто" - картофель и палки.

Как сообщал УНИАН, в Киеве утром 9 мая на улице Мазепы, 6, в Печерском районе (неподалеку от станции метро "Арсенальная") возле штаба организации украинских националистов ОУН Коханивского накопилось много полиции, она штурмом вошла в здание.

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Теги: #Бессмертный полк#9 мая в Киеве