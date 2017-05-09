Полиция заблокировала офис ОУН Коханивского в Киеве, в сторону правоохранителей полетели файеры (фоторепортаж, видео)

10:34, 09 мая 2017
Общество
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Полиция просто заблокировала здание, чтобы представители ОУН Коханивского не выходили на улицу.

В Киеве утром 9 мая на улице Мазепы, 6, в Печерском районе (неподалеку от станции метро "Арсенальная") у штаба организации украинских националистов ОУН Коханивского скопилось много полиции, она штурмом вошла в здание.

Глава ОУН Николай Коханивский в комментарии InfoResist сообщил, что силовики активистов никуда не выпускают и требований не озвучивают.

"Штаб наш заблокирован каким-то "Беркутом", Нацгвардией, из штаба. А мы стоим возле Арсенальной высматриваем "ватников". Их тут полно, но ленточки не надевают, поэтому мы их не трогаем", — говорит он.

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Он добавил, что полиция просто заблокировала здание, чтобы не выходили на улицу.

Представитель ОУН Коханивского Татьяна Кавепещенко на своей странице в Facebook опубликовала фото и видео с места события.

Сначала сотрудники полиции окружили здание, затем в их сторону полетели файера.

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Теги: #полиция#Киев#9 мая#ОУН Коханивского