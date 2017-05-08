На Львовщине водитель автомобиля сбил 48-летнюю женщину и скрылся

Водитель автомобиля 7 мая вблизи Николаева Львовской области совершил наезд на 48-летнюю женщину и скрылся с места происшествия, бросив ее на дороге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП во Львовской области.

"В Николаевское отделение полиции 7 мая в 22:09 поступило сообщение о том, что при выезде из райцентра на обочине дороги обнаружена женщина с травмами, характерными для дорожно-транспортного происшествия. Потерпевшая, 48-летняя жительница района, госпитализирована в реанимационное отделение больницы с диагнозом: открытая черепно-мозговая травма", - сказано в сообщении.

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Правоохранители устанавливают личность водителя и транспортное средство, которым он управлял.

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