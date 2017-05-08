В Киеве троллейбус с пассажирами сбил бетонный столб (фото)
17:22, 08 мая 2017Происшествия
1027 0
Очевидцы сообщают, что лобовое стекло троллейбуса не подлежит восстановлению. Удар пришелся также на боковую часть в районе средней двери.
Лобовое стекло троллейбуса не подлежит восстановлению / фото vedomosti-ua
В понедельник, 8 мая, возле станции метро "Дорогожичи" в Киеве троллейбус врезался в столб. Об этом сообщают "Ведомости Украина".
Очевидцы сообщают, что лобовое стекло троллейбуса не подлежит восстановлению. Удар пришелся также на боковую часть в районе средней двери.
По счастливой случайности никто не пострадал.
В комментариях киевляне удивляются: как это могло произойти.
«Или гав ловил, или талоны продавал, отпустив руль, но не исключено, что проблема рулевого и тормозов», - предположил очевидец Фёдор Преображенский.
"У меня сегодня второй день рождения", — подписала фото в instagram пассажирка транспортного средства Ирина Загородняя и добавила, что водителя после ДТП скорее всего уволят.
Удар пришелся также на боковую часть в районе средней двери / фото vedomosti-ua
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter