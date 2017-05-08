В Киеве троллейбус с пассажирами сбил бетонный столб (фото)

В понедельник, 8 мая, возле станции метро "Дорогожичи" в Киеве троллейбус врезался в столб. Об этом сообщают "Ведомости Украина".

Очевидцы сообщают, что лобовое стекло троллейбуса не подлежит восстановлению. Удар пришелся также на боковую часть в районе средней двери.

По счастливой случайности никто не пострадал.

В комментариях киевляне удивляются: как это могло произойти.

«Или гав ловил, или талоны продавал, отпустив руль, но не исключено, что проблема рулевого и тормозов», - предположил очевидец Фёдор Преображенский.

"У меня сегодня второй день рождения", — подписала фото в instagram пассажирка транспортного средства Ирина Загородняя и добавила, что водителя после ДТП скорее всего уволят.