В Калифорнии "Черный Иисус" открыл стрельбу по прохожим, трое погибли

Три человека погибли после того, как чернокожий мужчина с криками "Аллах акбар" открыл стрельбу по прохожим в центре города Фресно, штат Калифорния. Об этом сообщает Fox News, передает Украинская правда.

Начальник полиции города Джерри Дайер сообщил, что стрелок, 39-летний Кори Али Мухаммад, арестован. Дайер рассказал, что Мухаммад, известный под прозвищем "Черный Иисус", во время стрельбы кричал "Аллах акбар", когда полицейские смогли положить его на землю.

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Ранее Мухаммад неоднократно писал в соцсетях расистские лозунги. Жертвами стрельбы стали трое белых мужчин.

По словам начальника полиции, погибшие не сделали ничего, чтобы спровоцировать стрельбу.

"Это была неспровоцированная атака человека, который решил совершить убийство сегодня", - заявил Дайер, добавив, что это был "случайный акт насилия".

Мухаммад уже находился в розыске в связи с убийством невооруженного охранника мотеля прошлой неделе. В полиции не спешат зачислять преступника к какой-либо террористической группировки. Он имеет обширную уголовную историю, которая включает аресты за оружие и наркотики.

В ФБР сообщили, что не считают стрельбу терактом.