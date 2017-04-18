Во Франции предотвратили жестокий теракт в преддверии выборов
Полиция задержала двоих радикально настроенных мужчин.
В Марселе во вторник были арестованы двое французов, планировавших "скорое и жестокое нападение" в преддверии первого тура президентских выборов 23 апреля. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Маттиас Фекл, передает Reuters.
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Обоих мужчин задержали с разницей в несколько минут. Это радикально настроенные французы в возрасте 24 и 30 лет.
"Эти мужчины собирались совершить в ближайшие дни нападение на французской земле", - заявил министр, не уточнив деталей планировавшегося теракта.
Президентские выборы во Франции запланированы на 23 апреля и 7 мая.
За прошлые два года в терактах, организованных радикальными исламистами в разных регионах Франции, погибли более 230 человек. В стране действует чрезвычайное положение, порядок во время каждого тура выборов будут обеспечивать 50 тысяч полицейских и силовиков.