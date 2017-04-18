В здание "Черкассыоблэнерго" пришли вооруженные люди - полиция (фото, видео)

После длительных переговоров помещение ПАО «Черкассыоблэнерго» было освобождено от посторонних лиц; оружие, которое они имели при себе, изъято. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Черкасской области.

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«Информация о группе неизвестных лиц, которые находятся в помещении «Черкассыоблэнерго» и имеют при себе большое количество огнестрельного оружия, поступила в Черкасский отдел полиции. На место происшествия были немедленно направлены ближайшие наряды полиции, оперативных работников и сотрудников подразделения специального назначения», - говорится в сообщении.

Как выяснили на месте происшествия, на втором этаже помещения находились около 30 человек, вооруженные помповыми ружьями и травматическим оружием.

В результате длительных переговоров руководства главка с данными лицами, помещение госучреждения было освобождено от посторонних.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают основания и цели пребывания данных лиц на территории общества. Оружие, которое имели при себе указанные лица, изъято.