В Киевской области задержали россиянина с оружием и начиненной винтами взрывчаткой

В Киевской области правоохранители задержали 33-летнего россиянина, дома у которого нашли оружие, тротиловую шашку нашпигованную винтами, отмычки и наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Отмечается, что «гостя» задержан по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

«В настоящее время проверяется способ и законности пересечения границы задержанным, цели приезда на территорию Украины. Кроме того, проверяется версия об участии фигуранта в подготовке террористических актов или диверсии, а также наличие пособников и заказчиков», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, при осмотре подозрительного мужчину в вестибюле одной из станций харьковского метрополитена полицейские обнаружили и изъяли у него три боевые гранаты РГД и запалы к ним.