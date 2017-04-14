В Киевской области задержали россиянина с оружием и начиненной винтами взрывчаткой

08:54, 14 апреля 2017
Общество
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Мужчина задержан по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По месту жительства мужчины, полицейские нашли оружие и взрывчатку / npu.gov.ua

В Киевской области правоохранители задержали 33-летнего россиянина, дома у которого нашли оружие, тротиловую шашку нашпигованную винтами, отмычки и наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

npu.gov.ua

Отмечается, что «гостя» задержан по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

npu.gov.ua

«В настоящее время проверяется способ и законности пересечения границы задержанным, цели приезда на территорию Украины. Кроме того, проверяется версия об участии фигуранта в подготовке террористических актов или диверсии, а также наличие пособников и заказчиков», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, при осмотре подозрительного мужчину в вестибюле одной из станций харьковского метрополитена полицейские обнаружили и изъяли у него три боевые гранаты РГД и запалы к ним.

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Теги: #Киев#оружие#россиянин