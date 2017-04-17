В Мариуполе мужчина собой закрыл собаку от пуль и получил две раны

В Мариуполе владелец автомобиля устроил стрельбу из-за собаки и ранил ее владельца. Как сообщил на своей странице в Facebook начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин, это произошло вечером 16 апреля.

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По его словам, мужчина1989 года рождения выгуливал свою собаку на площадке возле дома. «Там стоит автомобиль, на колесо которого животное решило справить нужду. Владельцу машины это не понравилось. И он решил "наказать" собаку - вытащил травматическое оружие и прицелился в животное. Хозяин прикрыл собой собаку и получил огнестрельное ранение левого плеча и левого тазобедренного сустава», - написал Аброськин.