Во Львовской области восьмиклассница погибла в результате падения с крыши многоэтажки

В райцентре Стрый Львовской области сегодня, 13 апреля, погибла 14-летняя местная жительница, которая упала с крыши многоэтажки.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Нацполиции области Светлана Добровольская, около 17.30 к сотрудникам полиции поступило сообщение о том, что крыши девятиэтажного жилого дома на ул. Коссака упала девушка-подросток.

Читайте такжеВ Харьковской области шестилетнего мальчика насмерть придавило мемориальной доской

Медики и оперативники, прибывшие на место, констатировали смерть ребенка от полученных травм. Погибшей оказалась ученица 8-го класса одной из школ Стрыя.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства гибели ребенка, отрабатывается версия самоубийства, а также возможно участие подростка в опасном, так называемом квесте «Синий кит», участники которого наносят себе телесные повреждения.

Правоохранители изучают условия проживания ребенка и выясняют все обстоятельства его гибели.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.