В Киеве предотвратили заказное убийство бывшего вице-спикера парламента Молдовы - Аваков
Одновременно в городе Кишинев прошла операция по задержанию исполнителей преступления
Украинские правоохранители предотвратили совершение заказного убийства бывшего вице-спикера парламента Молдовы.
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Как уточнил УНИАН директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, речь идет о молдавском политике, бывшем вице-спикере парламента Молдовы Владимире Плахотнюке.
Напомним, сегодня, 7 апреля, во время брифинга в Харькове министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранители предотвратили совершение заказного убийства бывшего вице-премьера Молдовы.
Аваков выразил благодарность правительству Молдовы и руководству МВД Молдовы за координацию действий и сотрудничество.
В свою очередь присутствовавший на брифинге глава Нацполиции Украины Сергей Князев добавил, что сегодня в Киеве сотрудники МВД, Генпрокуратуры и Госпогранслужбы задержали организатора правонарушения, одновременно в городе Кишинев прошла операция по задержанию исполнителей преступления.
«До конца дня мы ожидаем направления документов для избрания меры пресечения», - подчеркнул Князев.