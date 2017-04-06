Полиция выдворила из Украины двух криминальных "авторитетов"

Полиция в течение последних суток выдворила из Украины двух криминальных «авторитетов».

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины со ссылкой на руководителя НПУ Сергея Князева.

Так, по его словам, из Украины выдворен 39-летний гражданин Грузии Чантурий Георгий Джемалович, известный в криминальных кругах как «Гия». Человек 12 лет провел в тюрьме за совершение тяжких преступлений.

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Также, добавил Князев, из Украины выдворен 34-летний «вор в законе» из Грузии Тенгиз Чарая, известный в криминальных кругах как «Тенго Гальский». Мужчина был приговорен Тбилисским судом к 11 годам лишения свободы. В декабре прошлого года «Тенго Гальского» уже задерживали оперативники уголовного розыска столичной полиции. Его выдворили за пределы страны с запретом на три года въезжать в Украину. Однако злоумышленник незаконно пересек государственную границу и прибыл в Киев. «Здесь пытался продолжить свою преступную карьеру. Однако на пути этому стали сотрудники уголовного розыска. Иностранца заставили покинуть пределы нашей страны», – отметил Князев.