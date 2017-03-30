"Погоревшего" на взятке начальника департамента Одесской ОГА взяли под домашний арест

Суд избрал задержанному 28 марта при получении взятки руководителю департамента по вопросам гражданской защиты, оборонной работе и взаимодействию с правоохранительными органами Одесской ОГА Сергею Помазану меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь военной прокуратуры Южного региона Украины Яна Стекачева, решение об избрании меры пресечения принял сегодня Приморский районный суд Одессы.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток подозреваемому в получении неправомерной выгоды», - отметила пресс-секретарь.

Она добавила, что офицеры военной прокуратуры Южного региона Украины совместно со спецподразделением «К» УСБ Украины в Одесской области упомянутого чиновника задержали с поличным во время получения неправомерной выгоды в сумме 50 тыс. грн.

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В общей сложности, он получил 75 тыс. грн за содействие в осуществлении предпринимательской деятельности.

Военная прокуратура Южного региона Украины уведомила чиновника о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием), санкция которой предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.