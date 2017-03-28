В Харькове задержан кардиохирург, который вымогал 100 тысяч взятки

В Харькове по подозрению в вымогательстве и получении более 100 тыс. грн взятки за проведение операции правоохранители задержали кардиохирурга.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на руководителя местной прокуратуры Екатерину Шевцову, харьковская местная прокуратура №1 совместно с УСБУ в области и Национальной полицией разоблачили заведующего кафедрой одного из научно-медицинских учреждений города сегодня, 28 марта.

По ее информации, медик наладил коррупционную схему вымогания денег с пациентов и их родственников. Например, за проведение хирургической операции на сердце и медицинское сопровождение в течение реабилитационного периода врач вымогал от близких пациента, который нуждался в медицинской помощи, более 100 тыс. грн (75 тыс. грн и 1 тыс. долл.).

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По словам медика, 75 тыс. грн якобы должны были пойти на медицинское обслуживание и лекарства, а 1 тыс. долл. – самому врачу за работу.

Задержали врача в его рабочем кабинете, когда товарищ пациента передавал ему деньги.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды).

Сейчас первоочередные следственные действия продолжаются.

Ранее в Киеве на взятке почти в 300 тысяч задержан инспектор фискальной службы.