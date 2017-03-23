В Балаклею и близлежащие населенные пункты ввели подразделения Нацгвардии

В Балаклейский район Харьковской области для обеспечения правопорядка введены подразделения Национальной гвардии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник группы информации и коммуникации восточного территориального управления Национальной гвардии Украины Дмитрий Образцов.

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По его словам, бойцы Нацгвардии введены в город Балаклея и близлежащие населенные пункты для обеспечения правопорядка и помощи лицам, которые эвакуируются.

Образцов не уточнил, какое количество бойцов Нацгвардии введена в район.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в результате пожара на складе Минобороны в Балаклее начали взрываться боеприпасы. По предварительной информации, жертв среди военнослужащих и гражданского населения нет, но осколочное ранение в висок получила 54-летняя женщина, которую госпитализировали.

СБУ квалифицировала взрывы как диверсию. Также, как сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, среди версий возникновения пожара на складе рассматривается служебная халатность. По его словам, согласно результатам первых допросов, перед пожаром на складе было слышно гул беспилотника, потом начались взрывы.

Эвакуировано почти 20 тысяч. жителей Балаклеи и близлежащих населенных пунктов. «Украэрорух» временно закрыл небо для полетов в радиусе 40 км. В свою очередь, министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что над местом пожара в 50-километровой зоне закрыто воздушное пространство для всех летательных аппаратов.

По состоянию на 13.00, по данным Минобороны, произошло расширение площади пожара.