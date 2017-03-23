Правоохранители отслеживают машину, которая подвезла киллера на место убийства Вороненкова

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что киллера, который застрелил бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова, на место убийства подвезла машина, движение которой правоохранители пытаются отслеживать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал на брифинге.

"Киллера подвозила машина Daewoo, а сейчас отслеживаем ее передвижение по доступным для нас средствам, которые фиксируют движение машин", - заявил Луценко.

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Как сообщал УНИАН, в центре Киева произошла перестрелка, убит бывший депутат Госдумы РФ и ранены еще два человека. Эту информацию подтвердил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

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Денис Вороненков, бывший депутат Госдумы, осенью прошлого года уехал из России, а в декабре получил украинское гражданство. Вороненков также подтвердил, что дал показания по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича.