"Кто не проголосует, тот от Госдумы не уйдет": российский экс-депутат рассказал, как у Украины отбирали Крым

Об этом рассказал экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, переехавший в Украину, передает Обозреватель.

"То голосование несло в себе опасность для жизни и личной свободы. Причем многим говорили, что кто не проголосует, тот от Госдумы на 50 метров не сможет уйти. Мой коллега Илья Пономарев (экс-депутат Госдумы - Ред.) уже тогда находился в конфронтации с властью, пребывал в жесткой оппозиции. Он был достаточно публичным человеком не только в России, но и Украине. С ним нельзя было поступить так, чтобы просто он исчез и все. А скажите, кто бы вспомнил Дениса Вороненкова? Я прекрасно понимал те риски, которые есть для меня и, в первую очередь, не для меня лично, а для моей семьи, для моих детей",— рассказал Вороненков.

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Как сообщал УНИАН, ранее следственный комитет Российской Федерации предъявил заочное обвинение экс-депутату Государственной думы РФ от фракции КПРФ Денису Вороненкову и объявил его в федеральный розыск.

Ранее Вороненков заявлял, что решение об аннексии принимал один человек. На вопрос журналиста, был ли против аннексии в марте 2014 года Владислав Сурков, экс-депутат Госдумы ответил, что он был «категорически против».