В центре Киева убит экс-депутат Госдумы Вороненков

В центре Киева произошла перестрелка, убит бывший депутат Госдумы РФ и ранены еще два человека.

Как сообщает УНИАН, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

На уточняющий вопрос ведущего, может ли он подтвердить информацию о том, что убитым является экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, Крищенко ответил: "Да. Я могу это подтвердить".

Читайте такжеВ Донецкой области произошла стрельба в кафе, есть пострадавший

Как передает корреспондент УНИАН, в свою очередь, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак на пресс-конференции на просьбу прокомментировать информацию, что возле "Премьер-паласа" в результате стрельбы два человека погибли и имеет ли отношение эта стрельба к какой-то спецоперации, ответил: "Я могу сказать лишь то, что у меня нет данных, что это была какая-то спецоперация. Предварительные данные, которые есть у меня, в крайнем случае Служба безопасности такой спецоперации не проводила. В районе "Премьер-паласа" действительно есть, к сожалению, и погибшие, и раненые".

"Там сейчас работают следственно-оперативные группы Национальной полиции и Службы безопасности", - сказал он.