В Генштабе рассказали подробности пожара на складе боеприпасов под Харьковом

23 марта в 2:45 на отдельных площадках базы вооружения, которая расположена в городе Балаклея Харьковской области, произошел пожар.

Принимаются все меры по локализации и тушению пожара на месте. Сейчас причины происшествия уточняются, передает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

"Развернут координационный штаб тушения пожара. Задействована специальная техника и пожарные подразделения Вооруженных Сил Украины, на место происшествия направлены подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, свыше 20 автомобилей скорой помощи", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве в одном из гаражей полиция обнаружила склад боеприпасов (фото)

Кроме того, сформирована колонна специальной техники для обеспечения ликвидации пожара и оказания всесторонней помощи местным жителям. Открыто 2 эвакуационных пункта в районном доме культуры и средней общеобразовательной школе. Продолжается эвакуация жителей населенных пунктов, прилегающих к базе вооружения.

"Погибших и пострадавших в результате пожара не зафиксировано", - заявили в Генштабе.