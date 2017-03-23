В Генштабе рассказали подробности пожара на складе боеприпасов под Харьковом

08:10, 23 марта 2017
Происшествия
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Продолжается эвакуация жителей населенных пунктов, прилегающих к базе вооружения.

В ГШ заявляют, что жертв и пострадавших нет / Скриншот

23 марта в 2:45 на отдельных площадках базы вооружения, которая расположена в городе Балаклея Харьковской области, произошел пожар.

Принимаются все меры по локализации и тушению пожара на месте. Сейчас причины происшествия уточняются, передает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

"Развернут координационный штаб тушения пожара. Задействована специальная техника и пожарные подразделения Вооруженных Сил Украины, на место происшествия направлены подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, свыше 20 автомобилей скорой помощи", - говорится в сообщении.

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Кроме того, сформирована колонна специальной техники для обеспечения ликвидации пожара и оказания всесторонней помощи местным жителям. Открыто 2 эвакуационных пункта в районном доме культуры и средней общеобразовательной школе. Продолжается эвакуация жителей населенных пунктов, прилегающих к базе вооружения.

"Погибших и пострадавших в результате пожара не зафиксировано", - заявили в Генштабе.

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Теги: #пожар#Харьковщина#склад#боеприпасы