Во Франции банда грабителей похитила 70 киллограмм золота

Нападавшие перегородили путь фургону при помощи своего автомобиля, после чего похитили золото стоимостью 1,6 млн долларов, а охранников заперли в фургоне, передает Русская служба Би-Би-Си.

Уезжая с места преступления, злоумышленники подожгли один из своих автомобилей. Пламя распространилось на другие авто, стоявшие неподалеку.

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Прибывшие на место преступления полицейские успели освободить охранников.

"Все, что у нас есть, - сожженные машины и пожар, в котором чуть было не сгорел микроавтобус. Все машины были сожжены - как с целью уничтожить улики, так и с целью создать затор на дороге и помешать погоне", - заявил агентству Рейтер полицейский Оливье Ригаль.

Инцидент произошел на автомагистрали А6, соединяющей Париж с Лионом. Операция по поимке преступников продолжается.