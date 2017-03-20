В Киеве полицейские побили мужчину - прокуратура

Следственным отделом прокуратуры Киева начато досудебное расследование в отношении сотрудников столичного Управления патрульной полиции, которые во время инцидента 17 марта в Днепровском районе города нанесли телесные повреждения мужчине. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 365 УК Украины, то есть превышение сотрудниками полиции своих полномочий, сопровождавшееся насилием по отношению к потерпевшему.

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В настоящее время мужчина, в отношении которого полицейские применили физическую силу, допрошен следователями столичной прокуратуры. Для установления тяжести нанесенных ему повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза, говорится в сообщении.

Видео инцидента приобщено к материалам уголовного производства. Досудебное расследование продолжается, добавили в прокуратуре.

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