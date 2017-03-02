В профсоюзе горняков назвали причину обвала шахты на Львовщине
В результате обрушения шахты ”Степная” предприятия "Львовуголь" на Львовщине погибло 10 человек, сообщает председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Взрыв метана произошел на 119 лаве шахты "Степная" ГП "Львовуголь". Горные спасатели работают, точной информации о количестве раненых еще нет, пока что 2 горняка с очень тяжелым ожогами уже на поверхности, пятеро с тяжелыми ранениями. Среди шахтеров ищем нашего председателя первичной организации Независимый профсоюз горняков Украины на шахте Степная Василия Семканича", - написал он на своей странице в Facebook.
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Вместе с тем Волынец сообщил о 10 погибших в результате взрыва шахтеров, пишет Громадське.
Как сообщал УНИАН, 2 марта во Львовской области в селе Глухов Сокальского района прогремел взрыв на шахте № 10 "Степная" ОАО "Львовуголь".
По данным ГСЧС, взрыв произошел на шахте горизонте 550 м, в 119 конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы.
На шахте находились 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка, из которых 8 погибли 6 горняков с травмами подняли на поверхность.