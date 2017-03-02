В профсоюзе горняков назвали причину обвала шахты на Львовщине

15:23, 02 марта 2017
Происшествия
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В результате обрушения шахты ”Степная” предприятия "Львовуголь" на Львовщине погибло 10 человек, сообщает председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Председатель профсоюза горняков сообщил о 10 погибших в результате взрыва на шахте на Львовщине / 1zaxid.net

"Взрыв метана произошел на 119 лаве шахты "Степная" ГП "Львовуголь". Горные спасатели работают, точной информации о количестве раненых еще нет, пока что 2 горняка с очень тяжелым ожогами уже на поверхности, пятеро с тяжелыми ранениями. Среди шахтеров ищем нашего председателя первичной организации Независимый профсоюз горняков Украины на шахте Степная Василия Семканича", - написал он на своей странице в Facebook.

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Вместе с тем Волынец сообщил о 10 погибших в результате взрыва шахтеров, пишет Громадське.

Как сообщал УНИАН, 2 марта во Львовской области в селе Глухов Сокальского района прогремел взрыв на шахте № 10 "Степная" ОАО "Львовуголь".

По данным ГСЧС, взрыв произошел на шахте горизонте 550 м, в 119 конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы.

На шахте находились 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка, из которых 8 погибли 6 горняков с травмами подняли на поверхность.

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Новость в сюжете: Взрыв на шахте на Львовщине
Теги: #Львовщина#взрыв#шахта#Степная